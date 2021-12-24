Зеленский и конгрессмены США обсудили участие Вашингтона в урегулировании в Донбассе

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский провел видеовстречу с группой американских конгрессменов, стороны обсудили участие Вашингтона в процессе мирного урегулирования ситуации в Донбассе, санкционное давление на РФ и поддержку США евро-атлантических устремлений Украины, сообщила пресс-служба Офиса президента в пятницу вечером.

"Сейчас как никогда имеют значение не слова, а решительные действия. Моя цель - остановить кровопролитие на востоке Украины. Невозможно представить безопасность в Европе без завершения войны на Донбассе", - заявил Зеленский, подчеркнув важность привлечения Соединенных Штатов к процессу мирного урегулирования.

Отдельно поднималась тема усиления санкционного давления на Россию и украинско-американского взаимодействия в сфере безопасности, говорится в сообщении.

Зеленский подчеркнул роль Конгресса в расширении поддержки оборонного сектора Украины. Также была отмечена важность поддержки США евро-атлантических стремлений Украины и получение Киевом понимания перспектив вступления в НАТО.

"Никаких договоренностей по Украине без Украины. Ни одна третья страна не может иметь права голоса по вопросу интеграции Украины в НАТО", - отметил Зеленский.

Пресс-служба сообщает, что во время встречи стороны обсудили проблематику газопровода "Северный поток 2". Были отмечены риски геополитического проекта, являющегося, согласно заявлению Офиса президента, энергетическим оружием против Украины и всего Европейского континента.

По данным пресс-службы, во время разговора американские законодатели отметили неизменную поддержку независимости и территориальной целостности Украины.