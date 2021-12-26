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Талибы упразднили два министерства и курировавшие выборы комиссии

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Находящееся у власти в Афганистане движение "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) объявило об упразднении министерства по парламентским делам и министерства по вопросам мира, сообщает в воскресенье Associated Press.

Кроме того, талибы сообщили о прекращении работы двух специальных комиссий, занимавшихся связанными с выборами вопросами.

Представитель сформированного талибами правительства Биляль Карими пояснил, что эти комиссии "не нужны в нынешней ситуации в Афганистане". Таким же образом он объяснил и решение упразднить два министерства.

Associated Press напоминает, что ранее в этом году талибы упразднили и министерство по делам женщин.

Хроника 18 июля – 26 декабря 2021 годаАфганистан во власти талибов
Афганистан

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