Минский суд попросили назначить 11 лет тюрьмы россиянину Дудникову

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - В Минском городском суде прокурор запросил 11 лет лишения свободы для 21-летнего россиянина Егора Дудникова, которого судят по обвинению в разжигании розни (ч.3 ст. 130 УК) и призывах нанести вред национальной безопасности Белоруссии (ч.3 ст. 361 УК), сообщил правозащитный центр "Весна".

Дудников жил в Минске и занимался озвучиванием мультфильмов и рекламных роликов. Его задержали 5 мая, и с тех пор он находился в СИЗО КГБ Белоруссии. По словам его адвоката, он жаловался на избиение и издевательства при задержании. Сообщалось, что его заподозрили в озвучивании видеороликов для оппозиции, а также в администрировании телеграм-канала "Отряды гражданской самообороны Беларуси, ОГСБ", признанного в Белоруссии экстремистским.

Суд над ним начался 20 декабря, процесс закрыт.

21 секретаря пресс-секретарь президента Путин Дмитрий Песков заявил, что обеспокоенность Кремля вызывает любой случай преследования россиян в других странах, и что ими Москва занимается через дипломатов. На уточняющий вопрос, слышит ли Минск позицию Москвы, он ответил, что "мы находимся в постоянном диалоге".