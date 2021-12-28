Попова спрогнозировала, что "омикрон"-штамм COVID постепенно вытеснит "дельту"

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Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Новый вариант коронавируса "омикрон" начинает доминировать в ряде стран и постепенно должен вытеснить штамм "дельта", в России такого замещения пока не происходит, заявила во вторник глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"В тех странах, где регистрируется большое количество этого вируса, он начинает превалировать, он начинает доминировать над "дельтой", это очевидно говорит о том, что он будет доминирующим и постепенно вытеснит. В Российской Федерации пока этого не происходит, мы с самых первых дней определили жесткие кордоны", - сказала Попова на встрече руководителей государств-членов СНГ.

В настоящий момент РФ уже работает над исследованиями генетической изменчивости коронавируса вместе с рядом стран Содружества и готова предложить свои мощности по секвенированию потенциальных новых штаммов остальным представителям СНГ.

"Мы помогаем улучшить секвенирование на территории государств и готовы принять на свои базы, мы в январе текущего года организовали большую платформу по секвенированию, и мы готовы поделиться этими возможностями, готовы выполнять эту работу для коллег из других стран. Мы сейчас это делаем для коллег из Белоруссии, для коллег из Армении, и мы готовы предложить эти свои возможности всем, чтобы не допустить возникновения этих вирусов и дальнейшее их развитие", - подчеркнула Попова.

Вариант B.1.1.529, который получил название "омикрон", был обнаружен в конце ноября в ЮАР, Ботсване, Израиле, и уже выявлен более чем в 100 странах. Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые выявляли ученые за период пандемии, и содержит большое количество мутаций.

В связи с появлением штамма "омикрон" РФ с 8 декабря сократила с 72 до 48 часов срок действия ПЦР-тестов на коронавирус. Все прибывающие в Россию из ЮАР, восьми сопредельных с ней африканских государств, включая Танзанию, а также из Гонконга, должны соблюдать двухнедельный карантин, а все прибывающие из Великобритании проходят экспресс-тестирование.

Кроме того, иностранным гражданам, проживающим в Кении или находившимся там в течение последних двух недель, запрещен въезд в РФ. Прибывающим оттуда россиянам, как ожидается, в ближайшее время также предпишут двухнедельный карантин, пока они только проходят экспресс-тестирование на коронавирус.