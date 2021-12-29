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В Казахстане ушедший из парламента депутат признался в многоженстве

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Нижняя палата парламента Казахстана - Мажилис - досрочно прекратил полномочия депутата Бекболата Тлеухана по представлению Центризбиркома страны. Тлеухан подал заяление о прекращении полномочий по собственному желанию. В кулуарах парламента он сказал журналистам, что состоит в полигамном браке.

"Я многоженец, я в полигамном браке и никогда этого не скрывал", - заявил Тлеухан.

Когда журналисты начали его расспрашивать, как к этому относятся в партии власти "Нур Отан", в которой он состоит, экс-депутат решил прекратить общение и зашел в лифт. На слова журналистки о том, что многоженство в Казахстане запрещено законом, Тлеухан начал выталкивать ее из лифта.

Бекболату Тлеухану 55 лет. Он с 2004 года избирался в Мажилис ІІІ, ІV, VІ и VІІ созывов.

29 декабря Центризбирком Казахстана вынес постановление о прекращении его депутатских полномочий. Позже стало известно, что он переходит на должность первого вице-президента Всемирной конфедерации этноспорта.

В Казахстане многоженство было исключено из числа уголовно наказуемых актов в 1998 году.

Казахстан Мажилис Бекболат Тлеухан

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