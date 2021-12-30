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Лидер талибов приказал не наказывать людей, работавших на прежние власти Афганистана

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Руководство движения "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация) распорядилось не наказывать тех, кто работал на предыдущее руководство Афганистана, сообщил в четверг официальный представитель политического офиса талибов Мохаммад Наим.

На своей странице в твиттере он опубликовал выдержки из речи верховного лидера Исламского Эмирата (так талибы называют Афганистан), шейха Аль-Хадиса Хайбатуллы Ахундзады, в которой упоминается ряд его рекомендаций для "всех гражданских и военных институтов" власти.

"Уважать мое решение о помиловании. Не наказывать сотрудников прошлой системы (власти - ИФ) за прошлые преступления", - указано в первом пункте.

В другом пункте отмечается: "Все афганцы смотрят на нас сейчас и ждут, чтобы мы стали средством мира и защиты их достоинства".

Западные СМИ отмечают, что некоторые неправительственные организации обвиняют талибов в преследовании и наказании людей просто за то, что они работали в госструктурах при прежней власти.

Главари талибов еще несколько месяцев назад, во время захвата власти в Афганистане, заверяли, что готовы амнистировать госчиновников, военных и полицейских.

Хроника 18 июля – 30 декабря 2021 годаАфганистан во власти талибов
Афганистан Талибан

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