В казахстанском Актау отключился свет в районе, где идет стихийный митинг

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - В Актау (административный центр Мангистауской области Казахстана) отключен от электроснабжения район площади перед зданием областной администрации, где проходит митинг против повышения цен на газ, сообщил корреспондент "Интерфакса".

В городском управлении электросетей (ГКП АУЭС) агентству сообщили, что произошло "аварийное высоковольтное отключение".

"Бригада выясняет причину. Просим проявить терпение. Скоро возобновим подачу электроэнергии", - сказали в управлении.

В Мангистауской области, в том числе в Актау, с воскресенья не прекращаются несанкционированные митинги против повышения цен на сжиженный газ, которые с 1 января выросли с 60 до 120 тенге за литр.