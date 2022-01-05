Протестующие штурмуют здание администрации Алматы

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Участники массового протеста в Алматы прорвались к зданию городского акимата (администрации - ИФ), пытаются его захватить.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Казахстан" с места событий, слышен звон разбивающегося стекла. Перед административным зданием взрываются светошумовые гранаты. Само здание заволокло дымом.

Нападающих - более тысячи.

Митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ начались в Казахстане 2 января в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе страны). Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. 4 января в Алматы произошли столкновения протестующих с силовиками.

Президент страны Касым-Жомарт Токаев ввел в Алматы, Мангистауской и Алматинской областях режим чрезвычайного положения на период до 19 января и комендантский час, который будет действовать с 23:00 до 07:00.

Утром 5 января правительство Казахстана было отправлено в отставку.