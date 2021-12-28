В китайском Сиане продолжился рост числа случаев COVID-19, несмотря на локдаун

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - В понедельник в Сиане - административном центре китайской провинции Шэньси - было выявлено 175 новых внутренних случаев заражения COVID-19, сообщил во вторник Госкомитет здравоохранения КНР.

В субботу прошедшей недели было зафиксировано 155 таких случаев, в воскресенье - 150.

Распространение инфекции внутри города пока не удается сдержать, несмотря на жесткие ограничительные меры. Отменены все внутренние авиарейсы из Сианя, ограничено движение поездов и междугороднего автотранспорта. Запрещены все массовые мероприятия, жителям запрещено покидать дома, кроме неотложных случаев. Ходить в магазин за продуктами и товарами первой необходимости разрешено только одному человеку в семье один раз в два дня.

Центральная комиссия по проверке дисциплины сообщила, что 26 чиновников в Сиане были наказаны за плохую работу в сфере профилактики и борьбы с COVID-19.

В сообщениях не говорится о том, какой штамм вируса выявлен в Сиане. Пока известно о выявлении в стране семи случаев заражения штаммом "омикрон", который активно распространяется в мире. Четыре случая подтверждены в городе Гуанчжоу (провинция Гуандун), два - в городе Чанше (провинция Хунань), один - городе центрального подчинения Тяньцзине.

Всего за понедельник, как сообщил китайский Госкомздрав, в стране зарегистрировано 209 новых случаев коронавируса: 27 ввезенных из-за рубежа и 182 внутри страны, из них 180 - в провинции Шэньси.

Китайские власти озабочены распространением инфекции внутри страны в связи с приближающимися зимними Олимпийскими играми в Пекине, которые должны пройти с 4 по 20 февраля 2022 года.

Всего в Китае за время пандемии выявлено 101 486 случаев заражения коронавирусом и 4 636 летальных исходов. В 2021 году скончался один человек.