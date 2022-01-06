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Китайский город Сиань объявил о полном закрытии аэропорта из-за COVID-19

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Во избежание распространения коронавирусной инфекции международный аэропорт административного центра китайской провинции Шэньси с 5 октября закрыт для международных авиарейсов, сообщили в четверг китайские СМИ со ссылкой на решение городских властей.

Ранее аэропорт 13-миллонного Сианя был закрыт только для внутренних авиарейсов.

Меры изоляции в Сиане были введены после того, как число случаев заболевания в городе начало расти с 9 декабря. Суммарно в городе было зафиксировано около 2 тысяч случаев заражения, не ввезенных из-за границы.

Эти меры включали отмену всех внутренних авиарейсов из Сианя, ограничение движения поездов и междугороднего автотранспорта. Запрещены все массовые мероприятия, власти требуют от жителей не покидать дома за исключением неотложных случаев. Посещать магазины для приобретения продуктов и товаров первой необходимости разрешено только одному человеку в семье один раз в два дня.

Ранее Центральная комиссия по проверке дисциплины КНР сообщила, что 26 чиновников в Сиане были привлечены к ответственности за плохую работу в сфере профилактики и борьбы с COVID-19.

Вместе с тем, как свидетельствую данные Госкомздрава КНР, жесткий локдаун пока не позволил резко снизить темпы распространения инфекции в Сиане, в минувшую среду в городе было выявлено 63 новых "внутренних" случая.

Более того, как сообщил Госкомитет здравоохранения, в КНР наметился новый центр заражения коронавирусом - провинция Хэнань, где в среду зафиксировали 64 случая "внутреннего" заражения из 132 этой категории.

Власти Китая принимают самые строгие меры по предотвращению распространения COVID-19 перед проведением в Пекине зимних Олимпийских игр, намеченных на 4-20 февраля.

Всего в материковом Китае за время пандемии был зарегистрирован 131 121 случай заражения коронавирусом, от связанных с ним заболеваний скончались 4 363 человека, причем в 2021 году - один.

Хроника 09 января 2020 года – 06 января 2022 годаПандемия коронавируса
Китай коронавирус Сиань

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