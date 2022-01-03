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Зеленский приветствовал более активную роль США в урегулировании в Донбассе

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал более активную роль Вашингтона в урегулировании ситуации на востоке Украины. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента в понедельник по итогам третьего за последнее время телефонного разговора украинского лидера с президентом США Джозефом Байденом.

"Высоко ценю поддержку Соединенными Штатами нашего предложения провести в ближайшие дни заседание Комиссии Украина - НАТО", - заявил Зеленский.

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Он выразил благодарность президенту США за поддержку им принципа "ничего об Украине без Украины", а также за готовность американской стороны принять решительные меры "в случае осуществления Россией агрессии против нашего государства".

Кроме того, стороны обсудили шаги, которые делает Украина в рамках Минского и Нормандского форматов, и отметили важность дальнейших дипломатических усилий, сообщает Офис президента.

Отмечается, что в ходе разговора, который длился более полутора часов, лидеры двух государств также обсудили экономические и энергетические вызовы для безопасности. "Президент Украины проинформировал Джозефа Байдена о продвижении экономических реформ в нашей стране и мерах, предпринимаемых с целью укрепления стабильности и деолигархизации", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что во время разговора в очередной раз была подтверждена неизменная поддержка со стороны Соединенных Штатов суверенитета и территориальной целостности Украины и ее евроинтеграционных устремлений.

Президенты Украины и США в воскресенье вечером провели первый в 2022 году телефонный разговор. Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что первый международный разговор года именно с Вашингтоном доказывает особый характер отношений между Украиной и США.

США Украина Джо Байден Владимир Зеленский

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