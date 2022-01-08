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США подготовили пакет дополнительной военной помощи Украине

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Администрация США подготовила дополнительный пакет военной помощи Украине и обсуждает с союзниками по НАТО вопрос о поставках Киеву переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) "Стингер", сообщает NBC News со ссылкой на неназванных американских официальных лиц.

"США работают с союзниками по НАТО над тем, чтобы договориться о поставках запрашиваемого властями Украины "ПЗРК "Стингер", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным телеканала, администрация президента США Джо Байдена также подготовила новый пакет военной помощи Украине - в дополнение к той помощи, которая уже оказывается Киеву. По словам источника, знакомого с позицией Киева, украинские власти надеются, что теперь администрация США будет готова дать "зеленый свет" этой дополнительной помощи.

США Украина Россия Стингер

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