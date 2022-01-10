Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

В Алма-Ате за время беспорядков зафиксировано 12 нападений на сотрудников скорой помощи

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - В Алма-Ате во время беспорядков произошло 12 нападений на сотрудников скорой медицинской помощи, повреждены 32 машины, сообщили в городском штабе по восстановлению жизнеобеспечения.

"Службой скорой помощи кроме вызовов, связанных с беспорядками, обслуживались своевременно все экстренные обращения. Произошло 12 нападений на сотрудников скорой медпомощи, травмированы пять сотрудников - два водителя и три фельдшера", - говорится в сообщении.

За время беспорядков у 32 машин скорой помощи разбиты фары, стекла, повреждены кузова. Три автомобиля из-за действий бандитов пришли в негодное состояние.

Ранее сообщалось, что ситуация в Алма-Ате постепенно стабилизируется, вместе с этим в мегаполисе продолжается контртеррористическая операция.

Протесты в городе начались 4 января, поначалу они носили мирный характер. Позже вспыхнули массовые беспорядки, были совершены нападения на административные здания города, отделения полиции, магазины.

Власти заявили, что в городе орудуют бандиты и террористы. Глава государства Касым-Жомарт Токаев сообщил, что на Алма-Ату было совершено нападение 20 тыс. бандитов.

5 января президент Казахстана обратился за помощью в ОДКБ. 8 января Токаев сообщил, что благодаря присутствию сил ОДКБ в Нур-Султане, в Алма-Ате удалось отправить часть казахстанских сил.

В Казахстане введен режим чрезвычайного положения.

Последствия беспорядков в Казахстане

12
Хроника 03 – 10 января 2022 годаМассовые протесты в Казахстане
Алма-Ата Казахстан

Новости по теме

Новости
Массовые протесты в Казахстане

КНБ Казахстана сообщил о ликвидации очагов террористических угроз в стране

КНБ Казахстана сообщил о ликвидации очагов террористических угроз в стране
Пандемия коронавируса

Коронавирусом в мире заразились более 307 млн человек

Массовые протесты в Казахстане

Российские военные сообщили об эвакуации из Казахстана более 1,4 тыс. граждан РФ

Российские военные сообщили об эвакуации из Казахстана более 1,4 тыс. граждан РФ
Массовые протесты в Казахстане

Число задержанных в ходе беспорядков в Казахстане приближается к 8 тыс. человек

Массовые протесты в Казахстане

Киргизия потребовала возбудить дело по факту пыток киргизского гражданина в Казахстане

Что случилось этой ночью: понедельник, 10 января

Задержанный в Алма-Ате иностранец был связан с террористическими группировками за рубежом

В Алма-Ате впервые за пять суток заработал интернет

В Алма-Ате впервые за пять суток заработал интернет
Пандемия коронавируса

В ЕС понадеялись открыть границы для россиян после одобрения "Спутника V"

Массовые протесты в Казахстане

МИД Казахстана заявил об участии в беспорядках людей с опытом в горячих точках

МИД Казахстана заявил об участии в беспорядках людей с опытом в горячих точках
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });