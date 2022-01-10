В Алма-Ате за время беспорядков зафиксировано 12 нападений на сотрудников скорой помощи

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - В Алма-Ате во время беспорядков произошло 12 нападений на сотрудников скорой медицинской помощи, повреждены 32 машины, сообщили в городском штабе по восстановлению жизнеобеспечения.

"Службой скорой помощи кроме вызовов, связанных с беспорядками, обслуживались своевременно все экстренные обращения. Произошло 12 нападений на сотрудников скорой медпомощи, травмированы пять сотрудников - два водителя и три фельдшера", - говорится в сообщении.

За время беспорядков у 32 машин скорой помощи разбиты фары, стекла, повреждены кузова. Три автомобиля из-за действий бандитов пришли в негодное состояние.

Ранее сообщалось, что ситуация в Алма-Ате постепенно стабилизируется, вместе с этим в мегаполисе продолжается контртеррористическая операция.

Протесты в городе начались 4 января, поначалу они носили мирный характер. Позже вспыхнули массовые беспорядки, были совершены нападения на административные здания города, отделения полиции, магазины.

Власти заявили, что в городе орудуют бандиты и террористы. Глава государства Касым-Жомарт Токаев сообщил, что на Алма-Ату было совершено нападение 20 тыс. бандитов.

5 января президент Казахстана обратился за помощью в ОДКБ. 8 января Токаев сообщил, что благодаря присутствию сил ОДКБ в Нур-Султане, в Алма-Ате удалось отправить часть казахстанских сил.

В Казахстане введен режим чрезвычайного положения.