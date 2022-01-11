Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 00:18Заразились
на 10.01В России 10 666 679+15 830В мире 310 314 594+3 159 257

Во время беспорядков в Алма-Ате умер судья

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - В Алма-Ате во время массовых беспорядков умер судья специализированного межрайонного административного суда Мурат Абраев, сообщила пресс-служба Алма-Атинского городского суда.

Причину и обстоятельства смерти судьи в пресс-службе не назвали.

Руководство городского суда выразило соболезнования семье и близким Абраева.

10 января в МВД Казахстана сообщили, что у замначальника управления полиции Турксибского района Алма-Аты на рабочем месте случился инфаркт и он умер. В тот же день Комитет нацбезопасности Казахстана сообщил, что полковник спецслужбы был найден мертвым во дворе своего дома в Нур-Султане.

Также сообщалось, что начальник департамента полиции Жамбылской области Жанат Сулейменов покончил жизнь самоубийством.

Алма-Ата Казахстан Алма-Атинский горсуд МВД КНБ

Новости по теме

Новости
Массовые протесты в Казахстане

Токаев сообщил, что вывод сил ОДКБ из Казахстана начнется через два дня

Массовые протесты в Казахстане

Премьер-министром Казахстана назначен Алихан Смаилов

Массовые протесты в Казахстане

В Казахстане начато 412 расследований, в том числе по терактам и убийствам

Токаев предложил кандидатуру Смаилова на пост премьера Казахстана

Писатель Шендерович покинул Россию из-за возможного уголовного преследования

Умершие знаменитости

Умер председатель Европарламента Давид Сассоли

Умер председатель Европарламента Давид Сассоли

Что случилось этой ночью: вторник, 11 января

Массовые протесты в Казахстане

Число задержанных после беспорядков в Казахстане приблизилось к 10 тыс.

Массовые протесты в Казахстане

В Алма-Ате за сутки задержали более 1,2 тысячи человек

Посольство РФ в США не поняло призыв Госдепа "вернуть свои войска в казармы"

Посольство РФ в США не поняло призыв Госдепа "вернуть свои войска в казармы"
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });