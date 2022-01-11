Во время беспорядков в Алма-Ате умер судья

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - В Алма-Ате во время массовых беспорядков умер судья специализированного межрайонного административного суда Мурат Абраев, сообщила пресс-служба Алма-Атинского городского суда.

Причину и обстоятельства смерти судьи в пресс-службе не назвали.

Руководство городского суда выразило соболезнования семье и близким Абраева.

10 января в МВД Казахстана сообщили, что у замначальника управления полиции Турксибского района Алма-Аты на рабочем месте случился инфаркт и он умер. В тот же день Комитет нацбезопасности Казахстана сообщил, что полковник спецслужбы был найден мертвым во дворе своего дома в Нур-Султане.

Также сообщалось, что начальник департамента полиции Жамбылской области Жанат Сулейменов покончил жизнь самоубийством.