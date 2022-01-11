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Южнокорейские военные предположили, что КНДР запустила баллистическую ракету

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Северная Корея запустила, предположительно, баллистическую ракету в сторону Японского моря во вторник, сообщает Yonhap со ссылкой на военных Южной Кореи.

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи (JCS) заявил, что заметил запуск из внутреннего района КНДР в 7:27 (1:27 по московскому времени).

"Для получения дополнительной информации разведывательные органы Южной Кореи и Соединенных Штатов сейчас проводят подробный анализ", - говорится в сообщении JCS.

Южнокорейские военные в сотрудничестве с США внимательно следят за передвижениями северокорейских военных и поддерживают высокую боеготовность, добавляет агентство.

Минобороны Японии также заявило, что в КНДР, вероятно, был проведен запуск баллистической ракеты.

Правительство Японии созвало экстренное заседание своей группы реагирования в канцелярии премьер-министра для сбора и анализа информации о произведенном Северной Кореей запуске.

Источники в японском правительстве сообщили местным СМИ, что снаряд упал в море за пределами исключительной экономической зоны Японии. Сообщений о повреждениях судов или самолетов не поступало.

В свою очередь премьер-министр страны Фумио Кисида заявил, что повторные запуски снарядов вызывают сожаление, и Япония "усилит мониторинг" военной деятельности Северной Кореи.

Он поручил соответствующим министрам и должностным лицам приложить все усилия для сбора информации о запуске, обеспечивая при этом безопасность самолетов и судов в Японии и вокруг нее. Также Кисида попросил их быть готовыми отреагировать на любую чрезвычайную ситуацию.

Нынешнее испытание произошло в тот момент, когда Совет Безопасности ООН созвал закрытое заседание, посвященное запуску Пхеньяном гиперзвуковой ракеты, произведенному в прошлую среду.

Незадолго до сессии США и пять других стран опубликовали совместное заявление, в котором призвали Север воздерживаться от "дестабилизирующих" действий, отказаться от своих программ баллистических ракет и вступить в "содержательный" диалог в направлении денуклеаризации Корейского полуострова.

В прошлую среду Пхеньян произвел первый запуск ракеты в этом году всего через несколько дней после того, как на ключевом собрании правящей Трудовой партии Кореи было заявлено о важности повышения обороноспособности. Это был первый запуск с октября прошлого года. Тогда КНДР испытала новую баллистическую ракету подводных лодок.

КНДР Южная Корея США Японское море

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