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Совет национальной безопасности Южной Кореи призвал КНДР возобновить диалог

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Совет национальной безопасности (СНБ) Республики Корея выразил "глубокое сожаление" в связи осуществленным КНДР во вторник запуском, предположительно, баллистической ракеты и призвал Пхеньян вернуться к диалогу.

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"Постоянные члены СНБ проанализировали намерения Северной Кореи провести последовательные испытательные пуски ракет с начала года и выразили глубокое сожаление по поводу последнего запуска, который состоялся в то время, когда стабильная политическая ситуация имеет важное значение", - говорится в заявлении президентской администрации.

Участники совещания также "настоятельно призвали Северную Корею выступить с предложением о возобновлении диалога и сотрудничества в кратчайшие сроки в соответствии с ожиданиями международного сообщества в отношении мира и стабильности на Корейском полуострове".

Они договорились, что Южная Корея и Соединенные Штаты будут тесно сотрудничать, чтобы провести детальный анализ запущенного снаряда и принять необходимые меры при мониторинге будущих действий Севера.

Ранее сообщалось, что Северная Корея запустила, предположительно, баллистическую ракету в сторону Японского моря.

Как сообщает агентство Yonhap со ссылкой на осведомленный источник, ракета была запущена из провинции Чагандо, которая граничит с Китаем.

В прошлую среду Север испытал гиперзвуковую ракету из того же района.

КНДР Южная Корея Японское море

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