На Даунинг-стрит попросили прощения у Елизаветы II за вечеринки в канун похорон ее мужа

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - На Даунинг-стрит попросили прощения у королевы Елизаветы II за проведение двух вечеринок за день до похорон ее мужа принца Филиппа и во время строгого локдауна в Лондоне, сообщает в пятницу Sky News.

"Мы очень сожалеем о том, что это произошло во время национального траура, и на Даунинг-стрит уже извинились перед Букингемским дворцом. Вы уже слышали от премьер-министра на этой неделе, что он осознает, что сотрудники Даунинг-стрит должны соответствовать самым высоким стандартам и брать на себя ответственность за вещи, которые сделали неправильно", - заявил представитель премьера страны Бориса Джонсона.

Ранее на этой неделе на Даунинг-стрит не смогли ничего противопоставить обвинениям в том, что 16 апреля 2021 года британские государственные служащие собрались на двух отдельных мероприятиях, посвященных завершению работы в администрации бывшего директора по коммуникациям премьер-министра Джеймса Слэка и одного из личных фотографов Джонсона. Позже обе вечеринки объединились в саду.

На вечеринках сотрудники пили и танцевали под музыку, а один из участников был отправлен в магазин с чемоданом: он должен был купить вина и незаметно пронести его к месту вечеринки. Также The Telegraph сообщает, что один из сотрудников взял на себя роль ди-джея, в то время как другой высказывал беспокойство в связи с тем, что на ковры пролили слишком много вина. Еще один сотрудник сел на детские качели, которые принадлежали сыну Джонсона Уилфреду, и сломал их. Все это произошло за день до похорон принца Филиппа во время национального траура.

Отмечается, что в тот день премьер-министра не было в офисе. Джонсон находился в своей загородной резиденции в графстве Бакингемшир.

В данный момент под руководством старшей государственной служащей Сью Грей идет расследование нескольких вечеринок, которые, как предполагается, проходили на Даунинг-стрит, когда Лондон находился на строгом локдауне и подобные мероприятия были запрещены.