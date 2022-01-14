В КНДР произведен очередной испытательный пуск ракеты

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Южнокорейские военные зафиксировали пуск ракеты, произведенный с территории КНДР в восточном направлении, сообщает в пятницу агентство "Ренхап".

Никаких деталей о типе ракеты не приводится.

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщал об испытательном пуске ракеты из северокорейской провинции Чагандо на границе с Китаем 11 января. В КНДР тогда заявили, что испытали гиперзвуковую ракету. 5 января Северная Корея запустила гиперзвуковую ракету из того же района.