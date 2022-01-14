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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:06Заразились
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В Германии за сутки выявили рекордные 92,2 тыс. заболевших COVID

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Немецкий институт Роберта Коха зафиксировал в Германии рекордное суточное число новых случаев заболевания коронавирусом - более 92,2 тысячи, сообщает в пятницу The Guardian.

За последние сутки в Германии COVID-19 заразились 92 223 человека, зафиксировано 286 смертей от последствий заражения, отмечает The Guardian.

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Уровень заболеваемости на 100 тыс. человек за неделю составил 485, предыдущий рекордный уровень был зафиксирован в ноябре прошлого года и составлял 470,6, передает The Guardian.

Вариант "омикрон" сейчас доминирует в Германии, он составляет 73,3% от общего числа случаев. На прошлой неделе этот показатель составлял 44,3%, напоминает издание.

За весь период пандемии в стране было выявлено более 7,8 млн случаев заражения коронавирусом и около 115,8 тыс. смертей от последствий заболевания.

Хроника 09 января 2020 года – 14 января 2022 годаПандемия коронавируса
Германия коронавирус

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