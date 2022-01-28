Публикацию доклада о вечеринках на Даунинг-стрит могут отложить из-за полиции

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Доклад старшей сотрудницы аппарата британского правительства Сью Грей о вечеринках, проходивших на Даунинг-стрит во время строгого карантина в Лондоне, в итоге может быть опубликован с задержкой в связи с вмешательством в это дело Скотленд-Ярда, сообщает в пятницу Sky News.

"Мы попросили минимально упоминать события, которые расследует полиция, в докладе кабинета министров. Полиция не накладывала какие-либо ограничения на описание других событий в докладе и не просила о задержке его публикации, однако мы постоянно контактируем с кабинетом министров, в том числе и по вопросам доклада, чтобы не навредить нашему расследованию", - заявили в Скотленд-Ярде в пятницу утром.

По информации Sky News, Сью Грей выполнит просьбу полиции, что означает, что теперь она будет вынуждена либо опубликовать доклад частично, либо отложить публикацию полной версии до завершения расследования Скотленд-Ярда.

На Даунинг-стрит заявили, что не связывались со Скотленд-ярдом по вопросам расследования Грей и никак не влияли на сегодняшнюю просьбу полиции.

Лидер Лейбористской партии сэр Кир Стармер заявил, что хочет увидеть доклад целиком, и снова призвал Джонсона уйти в отставку.

"Я хочу увидеть полную версию доклада Грей. Наша страна столкнулась с серьезными вызовами, и то, что наше правительство фокусируется на зачистке следов за собой, оскорбительно. Британия заслуживает лучшего. Премьер-министр непригоден для работы и должен уйти в отставку", - написал Стармер в твиттере.

В Скотленд-ярде объявили о старте собственного расследования вечеринок на Даунинг-стрит 25 января. И в кабинете министров, и в Скотленд-Ярде пришли к выводу о том, что подробности, появившиеся во время расследования Грей, достаточно серьезные, чтобы запустить собственное расследование полиции. При этом ранее в Скотленд-ярде заявляли, что не будут расследовать нарушения локдауна, произошедшие в прошлом.

Предполагается, что в 2020-2021 годах на Даунинг-стрит прошло несколько вечеринок в период, когда Лондон находился на строгом локдауне. В частности, 16 апреля 2021 года британские госслужащие собрались на двух отдельных мероприятиях, посвященных завершению работы в администрации бывшего директора по коммуникациям премьера Джеймса Слэка и одного из личных фотографов Джонсона. Позже вечеринки объединились в саду. Это произошло за день до похорон принца Филиппа во время национального траура. В тот день премьер-министра не было в офисе. Джонсон находился в своей загородной резиденции в графстве Бакингемшир.

Кроме того, СМИ стало известно, что в мае 2020 года, несмотря на локдаун, в правительственной резиденции была организована вечеринка. Премьер попросил прощения в парламенте за участие в ней, заявив, что не разобрался в ситуации и поначалу полагал, что это "рабочее мероприятие".

История с вечеринками вызвала большой резонанс в Великобритании. Ожидается, что после публикации доклада станет ясно, сохранил ли Джонсон поддержку однопартийцев в парламенте. Если такой поддержки у него не окажется, премьер будет вынужден уйти в отставку.