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Что случилось этой ночью: воскресенье, 16 января

Золото России на ЧЕ по фигурному катанию, заложники в техасской синагоге и возобновление процесса одобрения "Спутника V"

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Россияне вновь выиграли все золотые медали на ЧЕ по фигурному катанию. Медальную программу чемпионата Европы в субботу завершил произвольный прокат в женском одиночном катании. Золото выиграла Камила Валиева, серебро – Анна Щербакова, бронзу – Александра Трусова.

- В Кремле заявили, что РФ ждет ответов Запада на свои предложения по безопасности. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил в интервью CNN о высокой напряженности на границе с Украиной, в связи с чем Россия настаивает "на конкретном и прямом ответе на наши опасения". Также Песков опроверг причастность России к недавним хакерским атакам на украинские госсайты.

- Антонов заявил, что дискуссии РФ с США и НАТО пока не дали результатов. Оценку целесообразности дальнейшей совместной работы Москва сделает на основании письменных ответов, которые должны быть присланы по предложенным РФ проектам соглашений по гарантиям безопасности, заявил журналу Newsweek посол РФ в Вашингтоне.

- РФПИ предоставил ВОЗ всю необходимую документацию для одобрения "Спутника V". Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявила, что процесс одобрения вакцины возобновлен.

- В Техасе неизвестный мужчина взял раввина и прихожан синагоги в заложники. После переговоров полиции с подозреваемым всех удерживавшихся в синагоге в Колливилле заложников освободили, никто из них не пострадал. Позже полиция города Колливилл сообщила о гибели захватчика синагоги во время штурма здания.

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