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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 06:04Заразились
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Пекин сообщил о первом случае инфицирования штаммом "омикрон"

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Пекин сообщил о первом случае инфицирования "омикрон"-штаммом коронавируса в субботу, за три недели до начала Зимних Олимпийских игр, которые должны начаться в городе 4 февраля, сообщает Guardian.

Лабораторное тестирование показало, что штамм вируса, которым был заражен человек, имел "мутации, специфичные для варианта Омикрона", - заявил на пресс-конференции официальный представитель пекинского управления по контролю за заболеваниями, пишет издание.

Должностные лица пекинского района Хайдянь также закрыли жилую зону и рабочее место первого зараженного "омикроном" и взяли более 2 тыс. тестов у людей, так или иначе связанных с заболевшим.

"В настоящее время работа по профилактике и борьбе с эпидемиями в Пекине сталкивается с двойным риском заграничных и внутренних случаев", - заявил заместитель директора Пекинского муниципального центра по профилактике и контролю заболеваний Панг Синхуо на субботней пресс-конференции, сообщает The Guardian.

Хроника 09 января 2020 года – 16 января 2022 годаПандемия коронавируса
Пекин Китай Коронавирус

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