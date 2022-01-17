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Коронавирусом в мире заразились более 328 млн человек

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро понедельника достигло 328 058 911, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 539 514 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.

Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся, как сообщил университет, сохраняют США, где выявлено 65 699 947 инфицированных COVID-19. Число летальных исходов составило 850 605.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 37 380 253, а число умерших от последствий заражения вирусом в стране составляет 486 451.

На третьем месте по количеству случаев COVID-19 находится Бразилия, где заразились 23 015 128 человек, из них скончались 621 327.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро понедельника 713,0. В США на 1 млн жителей скончались 2 616 человек, Индии - 347, Бразилии - 2 890.

Хроника коронавируса. Январь.

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Хроника 09 января 2020 года – 17 января 2022 годаПандемия коронавируса
Университет Джонса Хопкинса США Коронавирус Индия Бразилия

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