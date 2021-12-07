Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Шеф ЦРУ призвал США к бдительности в отношении планов России по Украине

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - В условиях растущей напряженности в отношениях Москвы и Киева Соединенным Штатам следует сохранять высокую степень бдительности, касающуюся планов российского руководства, заявил диктор ЦРУ Билл Бернс.

"Я бы никогда не стал недооценивать склонность президента Путина к риску в отношении Украины", - сказал Бернс на мероприятии, устроенном The Wall Street Journal.

Он отметил, что на политику России по отношению к Украине "важно ответить сильным сочетанием сдерживания, а также возможностями дипломатии".

Заявление Бернса прозвучало перед встречей в видеоформате президентов США Джо Байдена и РФ Владимира Путина, которая пройдет вечером во вторник.

Высокопоставленный чиновник администрации Байдена сообщил журналистам, что президент США планирует использовать эту встречу, чтобы предостеречь Москву от вторжения на Украину, которое обернется поводом для серьезных экономических санкций против РФ.

Источники СМИ не исключают, что одним из вариантов могут стать санкции против крупнейших российских банков и отключение от платежной системы SWIFT.

Россия неоднократно заявляла, что нападать на Украину не собирается.

США Россия Украина Джо Байден Владимир Путин ЦРУ Билл Бернс

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: вторник, 7 декабря

Генассамблея ООН отказалась менять представителей Афганистана и Мьянмы

СМИ сообщили об ударе Израиля по сирийскому порту Латакия

СМИ заявили, что Киев попросил у США предназначавшееся Афганистану оружие

СМИ заявили, что Киев попросил у США предназначавшееся Афганистану оружие

США готовы испытать новый радар, способный отслеживать гиперзвуковое оружие

Пентагон не увидел риска в сближении самолета-разведчика США с гражданским бортом РФ

Пентагон не увидел риска в сближении самолета-разведчика США с гражданским бортом РФ
Пандемия коронавируса

Мэр Нью-Йорка ввел обязательную вакцинацию для сотрудников частных компаний

Официальные лица США не поедут на Олимпиаду в Пекин поддержать своих спортсменов

Официальные лица США не поедут на Олимпиаду в Пекин поддержать своих спортсменов

Байден планирует поговорить не только с Путиным, но и с Зеленским

США рассматривают в числе санкций отключение России от SWIFT

США рассматривают в числе санкций отключение России от SWIFT
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });