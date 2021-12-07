Шеф ЦРУ призвал США к бдительности в отношении планов России по Украине

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - В условиях растущей напряженности в отношениях Москвы и Киева Соединенным Штатам следует сохранять высокую степень бдительности, касающуюся планов российского руководства, заявил диктор ЦРУ Билл Бернс.

"Я бы никогда не стал недооценивать склонность президента Путина к риску в отношении Украины", - сказал Бернс на мероприятии, устроенном The Wall Street Journal.

Он отметил, что на политику России по отношению к Украине "важно ответить сильным сочетанием сдерживания, а также возможностями дипломатии".

Заявление Бернса прозвучало перед встречей в видеоформате президентов США Джо Байдена и РФ Владимира Путина, которая пройдет вечером во вторник.

Высокопоставленный чиновник администрации Байдена сообщил журналистам, что президент США планирует использовать эту встречу, чтобы предостеречь Москву от вторжения на Украину, которое обернется поводом для серьезных экономических санкций против РФ.

Источники СМИ не исключают, что одним из вариантов могут стать санкции против крупнейших российских банков и отключение от платежной системы SWIFT.

Россия неоднократно заявляла, что нападать на Украину не собирается.