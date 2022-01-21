Что случилось этой ночью: пятница, 21 января

Ожидания Блинкена от встречи с Лавровым, обязательная вакцинация в Австрии, обвинения США в "воздушном пиратстве" против четырех белорусов

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Блинкен на встрече с Лавровым надеется понять, готова ли РФ к урегулированию украинского вопроса дипломатическим путем. Госсекретарь США подчеркнул, что не ожидает прорывов. Между тем глава МИД РФ уже прибыл в Женеву, где в пятницу пойдут его переговоры с главой Госдепа США.

- В Австрии принят закон об обязательной вакцинации совершеннолетних от коронавируса. Обязательную вакцинацию в четверг одобрил Национальный совет (нижняя палата парламента) страны. Тем, у кого нет противопоказаний к прививке, с февраля будет угрожать штраф.

- США выдвинули обвинения в "воздушном пиратстве" против четырех граждан Белоруссии из-за инцидента с самолетом Ryanair в мае прошлого года. По данным американского Минюста, белорусские официальные лица сфабриковали данные об угрозе, чтобы заставить экипаж посадить самолет в Минске с целью ареста "белорусского журналиста и политического активиста" - то есть Романа Протасевича.

- Во Франции с 24 января вводится система вакцинных пропусков, объявил французский премьер Жан Кастекс. Это значит, что для похода в театр или поездки на поезде отрицательного теста на коронавирус теперь будет недостаточно. При этом со 2 февраля в стране начнут постепенно ослаблять антикоронавирусные ограничения.

- Страны Балтии с разрешения США смогут поставлять Украине комплексы Javelin и Stinger, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц в Вашингтоне. Кроме того, по словам собеседника издания, США планируют передать Украине пять вертолетов Ми-17, предназначавшихся афганским военным.