Самолет с помощью для Тонги развернулся на полпути из-за COVID на борту

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Австралийский самолет с грузом гуманитарной помощи для пострадавших от извержения вулкана и цунами жителей островов Тонга развернулся на полпути и вернулся в аэропорт вылета из-за того, что у одного человека на борту оказался положительный тест на коронавирус.

Все участники полета перед погрузкой на борт сдали отрицательные экспресс-тесты на антиген, пишет The Week со ссылкой на представителя ВС Австралии. Однако перед этим они сдали и ПЦР-тесты, результаты которых стали известны уже после вылета. У одного человека тест оказался положительным, экипажу велели вернуться. Гуманитарную помощь перегрузили на другой самолет, который вылетел из Брисбена в пятницу.

Страны региона и Великобритания, а также Китай и Япония направляют в Тонгу гуманитарную помощь после извержения вулкана Хунга-Хаапай Тонгу и наводнения, которое вызвало цунами. На островах проживает около 105 тысяч человек, при этом на территории государства с начала пандемии был выявлен только один случай COVID-19, по данным счетчика Worldometers, а сейчас там не болеет ни один человек. Власти Тонги установили жесткий пограничный контроль, чтобы не допустить распространения коронавируса. Гуманитарную помощь, которая начала поступать на острова с 20 января, передают местным жителям бесконтактно.

Тонга уже получила партии гуманитарной помощи от Австралии и Новой Зеландии - это запасы питьевой воды, средства для опреснения морской воды, медикаменты, средства связи и предметы гигиены.

На островах, по предварительным официальным данным, погибли по меньшей мере три человека и были разрушены почти полностью многие деревни. После извержения все поверхности усыпаны вулканическим пеплом и отчаянно не хватает питьевой воды.