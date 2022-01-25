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Токаев сменил руководителя Центризбиркома Казахстана

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил от должности председателя Центризбиркома республики Берика Имашева, сообщила пресс-служба президента.

ЦИК возглавил бывший сенатор Нурлан Абдиров.

19 января президент сменил руководство Минобороны страны. Министерство возглавил бывший замглавы МВД - главнокомандующий Нацгвардией Руслан Жаксылыков, командовать Нацгвардией стал бывший первый заместитель Жаксылыкова Еркин Ботаканов.

Еще 5 января, в разгар массовых протестов и беспорядков Токаев назначил нового председателя Комитета национальной безопасности. Эту должность занял Ермек Сагимбаев. Возглавлявший КНБ с 2016 года Карим Масимов 8 января был задержан по подозрению в госизмене.

Последствия беспорядков в Казахстане

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Казахстан Касым-Жомарт Токаев Центризбирком

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