Токаев сменил руководителя Центризбиркома Казахстана
Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил от должности председателя Центризбиркома республики Берика Имашева, сообщила пресс-служба президента.
ЦИК возглавил бывший сенатор Нурлан Абдиров.
19 января президент сменил руководство Минобороны страны. Министерство возглавил бывший замглавы МВД - главнокомандующий Нацгвардией Руслан Жаксылыков, командовать Нацгвардией стал бывший первый заместитель Жаксылыкова Еркин Ботаканов.
Еще 5 января, в разгар массовых протестов и беспорядков Токаев назначил нового председателя Комитета национальной безопасности. Эту должность занял Ермек Сагимбаев. Возглавлявший КНБ с 2016 года Карим Масимов 8 января был задержан по подозрению в госизмене.