Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:46Заразились
на 26.01В России 11 315 801+74 692В мире 358 635 218+3 675 538

Министры обороны США и Польши по телефону обсудили ситуацию на границе России и Украины

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Министры обороны США и Польши Ллойд Остин и Мариуш Блащак в ходе телефонной беседы обсудили ситуацию на российско-украинской границе, сообщил Пентагон.

"Лидеры выразили свою непоколебимую поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины, а также неизменную приверженность наращиванию оборонительного потенциала вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что министры обсудили "продолжающееся неспровоцированное наращивание военной мощи России вокруг Украины", а также "обменялись мнениями об усилении сдерживания на восточном фланге НАТО".

Министры двух стран "подчеркнули важность сохранения единства НАТО и договорились продолжать тесное сотрудничество в это критическое время", указали в Пентагоне.

США Польша Россия Украина Ллойд Остин Мариуш Блащак

Новости по теме

Новости

В Казахстане приняли закон, отменяющий пожизненное председательство Назарбаева в Совбезе

Россия завершила перебазирование истребителей Су-35 в Белоруссию на учения

Россия завершила перебазирование истребителей Су-35 в Белоруссию на учения

Госдеп США заявил, что "Северный поток 2" не заработает в случае вторжения РФ на Украину

КНДР произвела запуск неопознанного снаряда в сторону Японского моря

Боррель призвал Россию согласиться на "путь дипломатии" в диалоге с США

Боррель призвал Россию согласиться на "путь дипломатии" в диалоге с США

В PwC спрогнозировали рост мировой экономики на 4,5% в 2022 году. Обзор

Козак заявил о сохранении разногласий между странами "нормандского формата"

США и НАТО направили России ответы и идеи по гарантиям безопасности. Обобщение

США и НАТО направили России ответы и идеи по гарантиям безопасности. Обобщение

США в случае нападения РФ на Украину применят санкции против российского руководства

ФРС сохранила процентную ставку в диапазоне 0-0,25%

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });