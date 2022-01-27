Министры обороны США и Польши по телефону обсудили ситуацию на границе России и Украины

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Министры обороны США и Польши Ллойд Остин и Мариуш Блащак в ходе телефонной беседы обсудили ситуацию на российско-украинской границе, сообщил Пентагон.

"Лидеры выразили свою непоколебимую поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины, а также неизменную приверженность наращиванию оборонительного потенциала вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что министры обсудили "продолжающееся неспровоцированное наращивание военной мощи России вокруг Украины", а также "обменялись мнениями об усилении сдерживания на восточном фланге НАТО".

Министры двух стран "подчеркнули важность сохранения единства НАТО и договорились продолжать тесное сотрудничество в это критическое время", указали в Пентагоне.