В Киргизии сообщили об эвакуации 60 семей из-за перестрелки на границе с Таджикистаном

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Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Из приграничной с Таджикистаном зоны эвакуированы 60 семей, сообщили в четверг "Интерфаксу" в пресс-службе областной администрация Баткенской области Киргизии.

"Людей, проживающих в опасных приграничных районах Ак-Сай, Ак-Татыр и Самаркандек эвакуируют в безопасную зону. 60 семей были размещены в средней школе 3 в городе Баткен", - сказал представитель пресс-службы.

По его словам, идет эвакуация жителей киргизских сел Кулунду, Максат, Сада.

"Эвакуированные в город Баткен граждане были обеспечены продуктами питания", - отметил собеседник агентства.

Ранее в четверг в Погранслужбе Киргизии сообщили, что обстановка на киргизско-таджикской границе обострилась из-за перекрытия дороги Баткен - Исфара. После переговоров между пограничными представителями Киргизии и Таджикистан участок дороги был открыт. Однако обстановка ухудшилась, возникла перестрелка между подразделениями пограничных войск Киргизии и Таджикистана. Перестрелки идут в местностях Торт-Кочо и Чыр-Добо. Таджикская сторона использует минометы и гранатометы, утверждают в Погранслужбе Киргизии.

В пресс-службе Минздрава Киргизии "Интерфаксу" заявили, что у них нет информации о погибших или пострадавших в результате перестрелки на границе.

Между тем, очевидцы в социальных сетях сообщают о раненных в результате минометного обстрела таджикскими военными.

Таджикская сторона сообщает о шести пострадавших со своей стороны. "Раненные доставлены в больницу города Исфара, их состояние оценивается как средней тяжести", - объявило ранее информационное агентство "Авеста".