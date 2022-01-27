Села в приграничной области Киргизии обесточило из-за перестрелки

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Часть сел Баткенской области остались без электричества в результате перестрелки на киргизско-таджикской границе, сообщает в четверг пресс-служба ОАО "Ошэлектро".

"В связи с обострением ситуации на киргизско-таджикской границе была отключена ЛЭП 10 кВ Орто-Боз от подстанции "Самаркандек". Без электричества остались села Ак-Сай, Кок-Таш, Орто-Боз, Жаны-Бак, Таш-Тумшук, Кок-Терек", - сообщили в компании.

По данным энергетиков, в связи со сложившейся ситуацией ремонт невозможен. "Когда ситуация стабилизируется, сотрудники Баткенской РЭС готовы отремонтировать линию электропередачи и обеспечить бесперебойное электроснабжение. В остальных районах Баткенской области электросеть работает в штатном режиме, отключений не зарегистрировано", - отметили в "Ошэлектро".

Ранее в четверг в Погранслужбе Киргизии сообщили, что обстановка на киргизско-таджикской границе обострилась из-за перекрытия дороги Баткен - Исфана. После переговоров между пограничными представителями Киргизии и Таджикистана участок дороги был открыт. Однако обстановка ухудшилась, возникла перестрелка между подразделениями пограничных войск Киргизии и Таджикистана. Перестрелки идут в местностях Торт - Кочо и Чыр-Добо. По данным киргизской стороны, таджикские пограничники используют минометы и гранатометы.