Издание "Азия-Плюс" сообщило о пяти раненных на границе Киргизии и Таджикистана

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Число раненных в ходе конфликта в селе Сомониён таджикского города Исфара возросло до пяти человек, сообщило издание "Азия-Плюс" со ссылкой на сотрудников центральной больнице города Исфары.

В больницу с огнестрельными ранениями доставлены двое военнослужащих и трое гражданских. "Их состояние оценивается как стабильное, они госпитализированы в отделение травматологии", - говорится в сообщении.

Официальные власти Таджикистана пока не комментируют происходящее. Мирных жителей эвакуируют из зоны конфликта. В приграничных с Киргизией селах Таджикистана Сомониён и Ходжа Аъло города Исфара отключили электричество.

"В настоящий момент перестрелка продолжается. Сначала киргизские военные начали стрелять, а в ответ таджикские военные открыли огонь, и началась перестрелка. Раненые есть, но точное количество неизвестно", - сообщил "Азия-Плюс" житель села на условиях анонимности. Между тем ранее в четверг в Погранслужбе Киргизии сообщили, что обстановка на киргизско-таджикской границе обострилась из-за перекрытия дороги Баткен - Исфана, а после ее открытия возникла перестрелка между подразделениями пограничных войск Киргизии и Таджикистана.

По поступающей информации, на месте происшествия находятся мэр Исфары Баховаддин Баходурзода, который проводит переговоры с киргизской стороной.

"Конфликт возник из-за того, что киргизские граждане закидали камнями автомобили граждан Таджикистана на территории села Сомониён. В данный момент дорога Исфара - Ош перекрыта", - сообщил источник.