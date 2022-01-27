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Бишкек не стал комментировать готовность ОДКБ помочь в разрешении конфликта на границе

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - В Киргизии пока не комментируют готовность Организации Договора о коллективной безопасности (ОДБК) оказать помощь в урегулировании пограничного конфликта с Таджикистаном.

"Пока никаких комментариев по этому поводу, ситуация непростая, рассматриваются различные варианты ее урегулирования", - сказал "Интерфаксу" источник в администрации президента республики.

При этом он не ответил на вопрос, будет ли республика запрашивать помощь ОДКБ для разрешения пограничного конфликта, который произошел в четверг вечером.

Ранее в четверг сообщалось, что генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась провел телефонный разговор с секретарями Советов Безопасности Таджикистана Насрулло Махмудзодой и Киргизии Маратом Иманкуловым. В ходе разговора он призвал стороны к прекращению огня на границе, а также заявил о готовности организации оказать необходимую помощь в разрешении конфликта, сообщил журналистам пресс-секретарь Организации Владимир Зайнетдинов.

В Погранслужбе Киргизии сообщали, что обстановка на киргизско-таджикской границе обострилась из-за перекрытия дороги Баткен - Исфара. После переговоров между пограничными представителями Киргизии и Таджикистан участок дороги был открыт. Однако обстановка ухудшилась, возникла перестрелка между подразделениями пограничных войск Киргизии и Таджикистана. Перестрелки идут в местностях Торт-Кочо и Чыр-Добо. Как заявили в Киргизии, таджикская сторона использует минометы и гранатометы.

По данным администрации Баткенской области Киргизии, из приграничной с Таджикистаном зоны уже эвакуированы 60 семей.

Обе стороны сообщили о пострадавших в результате вооруженного конфликта.

ОДКБ Киргизия Таджикистан

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