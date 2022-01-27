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Бишкек сообщил о четырех раненных в ходе перестрелки на границе с Таджикистаном

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - В ходе перестрелки на киргизско-таджикской границе ранения получили четыре человека, сообщили в четверг "Интерфаксу" в Минздраве Киргизии.

"По оперативным данным координатора по здравоохранению Баткенской области Арзыбека Борубекова, четырех пострадавших (военные) на двух машинах скорой помощи Баткенского областного центра семейной медицины везут из села Кок Таш в Баткенскую областную объединенную больницу", - сообщил представитель Минздрава.

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По данным медиков, характер травм: осколочные ранения. По состоянию здоровья пострадавших информация будет дана позже.

В свою очередь таджикская сторона сообщала о шести раненных в перестрелке гражданах Таджикистана.

Кроме того, в Погранслужбе Киргизии объявили, что таджикские военнослужащие обстреляли из минометов военную часть внутренних войск Киргизии.

Представитель пресс-службы ведомства добавил, что "в местности Кочо-Бою в результате обстрела таджикскими военнослужащими сгорел дом гражданина Киргизии".

Ранее в четверг в Погранслужбе Киргизии сообщили, что обстановка на киргизско-таджикской границе обострилась из-за перекрытия дороги Баткен - Исфана. После переговоров между пограничными представителями Киргизии и Таджикистан участок дороги был открыт. Однако обстановка ухудшилась, возникла перестрелка между подразделениями пограничных войск Киргизии и Таджикистана. Перестрелки идут в местностях Торт-Кочо и Чыр-Добо. Таджикская сторона использует минометы и гранатометы, утверждали в Погранслужбе.

Киргизия Таджикистан

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