Таджикистан обвинил Киргизию в обстрелах

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Пресс-центр пограничных войск Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана выступил с официальным заявлением, в котором обвиняет киргизскую сторону в минометных обстрелах и нарушении воздушного пространства страны.

"На данный момент со стороны Кыргызской Республики в направлении Республики Таджикистан по местным жителям, автотранспорту и различным объектам инфраструктуры, ведётся интенсивный огонь. Пограничные заставы обстреливаются из миномётов. Зафиксированы полёты беспилотных летательных аппаратов с нарушением воздушного пространства Республики Таджикистан", - говорится в заявлении пресс-центра, опубликованного на сайте Национального информационного агентства "Ховар".

По версии таджикской стороны, 27 января, примерно в 17:20 местного времени группа неизвестных граждан Киргизии в количестве пятидесяти человек из числа жителей сельсовета Аксай Баткенской области, на мосту в районе населённого пункта Ходжаи-Аъло, принудительно остановила автомашину марки "Портер" гражданина Таджикистана, перевозившего песок, движущегося по таджикской территории из населённого пункта Ходжаи-Аъло в посёлок Сомониён Исфаринского района.

Пресс-центр заявляет, что с целью пресечения подобных неправомерных действий граждан Киргизии была запланирована встреча на уровне представителей местных органов власти и правоохранительных органов города Исфары Согдийской области Таджикистана, однако киргизская сторона не прибыла на встречу.

"Вместо этого примерно в 18:10 местного времени со стороны киргизских пограничников, занявших огневые позиции по периметру вышеуказанного моста (275 метров) открыли огонь из имеющегося стрелкового вооружения по мирным гражданам Таджикистана. По настоящее время интенсивность огня со стороны Кыргызской Республики усиленно набирает темп. Имеются жертвы среди мирных граждан и пограничников Республики Таджикистан", - заявляет пресс-центр погранвойск ГКНБ РТ.

В заявлении отмечается передислокация отдельных военизированных частей и подразделений, а также боевой техники в приграничные районы Баткенской области.

"В настоящее время с целью сокрытия своих неправомерных действий кыргызская сторона ведёт активную информационную обработку масс фейковыми и ложными сведениями в СМИ и различных интернет-ресурсах", - говорится в заявлении.