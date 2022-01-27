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Информагентство сообщило об 11 раненных с таджикской стороны на границе с Киргизией

Информагентство сообщило об 11 раненных с таджикской стороны на границе с Киргизией
Архивное фото
Фото: АР/ТАСС

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Число раненных граждан Таджикистана в результате конфликта на таджикско-киргизской границе достигло 11 человек, один человек погиб, сообщает в своем телеграм-канале информационное агентство "Авеста".

"Восемь из 11 раненых являются военными, трое - мирные жители", - сообщило агентство со ссылкой на сотрудников больницы города Исфара.

Перед этим издание "Азия-Плюс" со ссылкой источник в администрации города Исфары сообщило в телеграме, что снаряд, выпушенный киргизскими военными, попал в дом на таджикской территории, погиб один житель.

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Сообщалось, что интенсивная стрельба идёт на перекрёстке села Сомониён, также слышны выстрелы в верхней части джамоата Чоркух.

Власти Таджикистана пока не комментируют вспыхнувший границе с Киргизией очередной конфликт. "Азия-Плюс" со ссылкой на жителей села Сомониён сообщило, что женщин и детей из села эвакуировали в безопасное место. В приграничных с Киргизией селах Таджикистана Сомониён и Ходжа Аъло города Исфара отключили электричество.

"В настоящий момент перестрелка продолжается. Сначала киргизские военные начали стрелять, а в ответ таджикские военные открыли огонь, и началась перестрелка. Раненые есть, но точное количество неизвестно", - сообщил "Азия-Плюс" житель села на условиях анонимности.

Сообщается, что на месте происшествия находятся мэр Исфары Баховаддин Баходурзода, который проводит переговоры с киргизской стороной.

"Конфликт возник из-за того, что киргизские граждане закидали камнями автомобили граждан Таджикистана на территории села Сомониён. В данный момент дорога Исфара - Ош перекрыта", - утверждает источник.

Таджикистан Киргизия

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