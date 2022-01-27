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Бишкек сообщил, что таджикские военные возобновили обстрел территории Киргизии

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Таджикская сторона возобновила обстрел киргизской территории после непродолжительного периода прекращения огня, сообщает пресс-служба пограничной службы Киргизии в четверг.

"В 23:50 (20:50 мск) на 10 минут прекратился огонь между военнослужащими Киргизии и Таджикистана. Планировалось, что в период прекращения огня будет проведена встреча полномочного представителя президента Киргизии в Баткенской области с губернатором Согдийской области Таджикистана, а также пограничных представителей сторон. Однако таджикская сторона вновь нарушила двусторонние договоренности о прекращении огня и продолжила обстрел позиций киргизских военнослужащих", - говорится в сообщении.

Боестолкновения между военнослужащими двух стран продолжаются в местностях Кочо-Бою и Дахма Баткенской области Киргизии, отметили в ведомстве.

Ранее в четверг в Погранслужбе Киргизии сообщили, что обстановка на киргизско-таджикской границе обострилась из-за перекрытия дороги Баткен - Исфана. После переговоров между пограничными представителями Киргизии и Таджикистан участок дороги был открыт. Однако обстановка ухудшилась, возникла перестрелка между подразделениями пограничных войск Киргизии и Таджикистана. Перестрелки идут в местностях Торт-Кочо и Чыр-Добо. Таджикская сторона, как заявляют в Бишкеке, использует минометы и гранатометы.

По данным Минздрава республики, в ходе перестрелки ранения получили четыре человека, все они являются военнослужащими внутренних войск, у них осколочные ранения.

По данным администрации Баткенской области Киргизии, из приграничной с Таджикистаном зоны уже эвакуированы 60 семей.

О пострадавших среди военных и мирных граждан также заявляет и таджикская сторона.

Киргизия Таджикистан

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