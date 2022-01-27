Минздрав Киргизии сообщил о среднем состоянии тяжести раненых в перестрелке на границе с Таджикистаном

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Состояние раненных в ходе перестрелки на киргизско-таджикской границе оценивается как средней тяжести, сообщили в пятницу "Интерфаксу" в Минздраве Киргизии.

"В Баткенской областной объединенной больнице находятся четверо пострадавших с диагнозом осколочные ранения различных частей тела, состояние пострадавших оценивается как средней тяжести", - сообщил представитель Минздрава.

По его словам, на 01:00 организации здравоохранения Баткенской области работают в усиленном режиме, дополнительно обращений нет. Раненные получают соответствующее лечение.

Ранее в четверг в Погранслужбе Киргизии сообщили, что обстановка на киргизско-таджикской границе обострилась из-за перекрытия дороги Баткен - Исфана. После переговоров между пограничными представителями Киргизии и Таджикистан участок дороги был открыт. Однако обстановка ухудшилась, возникла перестрелка между подразделениями пограничных войск Киргизии и Таджикистана. Перестрелки идут в местностях Торт - Кочо и Чыр-Добо. Таджикская сторона использует минометы и гранатометы.

По данным Минздрава республики, в ходе перестрелки ранения получили четыре человека, все они являются военнослужащими внутренних войск. По данным областной администрации Баткенской области Киргизии из приграничной с Таджикистаном зоны уже эвакуированы 60 семей.

О пострадавших среди военных и мирных граждан также заявляет и таджикская сторона.