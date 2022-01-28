Минздрав Киргизии сообщил об увеличении числа раненых на границе с Таджикистаном до семи человек

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Число раненных на киргизско-таджикской границе увеличилось до семи человек, сообщил в пятницу Минздрав Киргизии.

"В Баткенскую областную объединенную больницу по линии скорой помощи доставлены еще трое пострадавших", - сообщили в Минздраве.

По данным медиков, диагноз у двоих раненных осколочные ранения различных частей тела, у одного огнестрельное ранение.

Состояние пострадавших оценивается как средней тяжести. Они получают соответствующее лечение. Всего в больницу госпитализированы семь человек.

Ранее в четверг в Погранслужбе Киргизии сообщили, что обстановка на киргизско-таджикской границе обострилась из-за перекрытия дороги Баткен - Исфана. После переговоров между пограничными представителями Киргизии и Таджикистан участок дороги был открыт. Однако обстановка ухудшилась, возникла перестрелка между подразделениями пограничных войск Киргизии и Таджикистана. Перестрелки идут в местностях Торт - Кочо и Чыр-Добо. Таджикская сторона использует минометы и гранатометы.

О пострадавших среди военных и мирных граждан также заявляет и таджикская сторона.