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Киргизия и Таджикистан договорились о прекращении огня и отводе военных от границы

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Киргизия и Таджикистан договорились о полном прекращении огня на границе, а также об отводе в места дислокации дополнительных сил и средств, стянутых к границе, сообщила Пограничная служба Киргизии.

"По итогам переговоров полномочного представителя президента Киргизии в Баткенской области Абдикарима Алимбаева и пограничного представителя республики по Баткенскому направлению Кыялбека Толонбаев с губернатором Согдийской области Таджикистана Раджаббой Ахмадзода и пограничным представителем республики достигнуты договоренности о полном прекращении огня; об отводе каждой из сторон дополнительных сил и средств, стянутых к границе, в места постоянной дислокации", - сообщили в ведомстве в пятницу.

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Также в ходе переговоров стороны договорились об открытии движения по автодороге Баткен-Исфана (Киргизия), а также о совместном патрулировании сотрудниками правоохранительных органов Киргизии Таджикистана приграничных районов с целью недопущения конфликтов.

В переговорах также приняли участие представители правоохранительных органов Киргизии и Таджикистана.

Ранее в четверг в Погранслужбе Киргизии сообщили, что обстановка на киргизско-таджикской границе обострилась из-за перекрытия дороги Баткен - Исфана. После переговоров между пограничными представителями Киргизии и Таджикистан участок дороги был открыт. Но затем началась перестрелка между подразделениями пограничных войск Киргизии и Таджикистана. Стрельба идет в местностях Торт - Кочо и Чыр-Добо. Таджикская сторона использует минометы и гранатометы. По данным Минздрава Киргизии, в ходе перестрелки ранения получили семь человек. По данным МЧС Киргизии из приграничной с Таджикистаном зоны уже эвакуированы почти 1,5 тыс. человек.

О пострадавших среди военных и мирных граждан также заявляет и таджикская сторона.

Киргизия Таджикистан Погранcлужба Киргизии

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