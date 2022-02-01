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"Арктический гектар" стал доступен всем жителям России

Ранее приоритет был у местного населения

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Каждый житель России с 1 февраля 2022 года получил право на безвозмездное пользование земельным участком площадью до 1 га в Арктике. Сама программа "Арктический гектар" начала действовать в РФ с 1 августа 2021 года, но первые полгода земля предоставлялась только жителям арктических районов страны.

"За шесть месяцев, прошедших с момента старта программы в Арктике, заявления подали более 4,3 тыс. человек. Уже оформили землю в безвозмездное пользование более 2,1 тыс. человек. Арктика - разная. Здесь есть места для экологичного отдыха - например, в Карелии и Мурманской области, для туризма, развития малого и среднего бизнеса ", - приводит пресс-служба Минвостокразвития слова министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекунова.

Бесплатный гектар можно получить в шести арктических регионах РФ: Архангельской и Мурманской областях, Ненецком автономном округе, Ямало-Ненецком автономном округе, республиках Карелия и Коми. В настоящее время гражданам доступно более 1 млн га, большая часть земли - 700 тыс. га - расположена в Мурманской области.

Помимо россиян, с 1 февраля претендовать на Арктический гектар могут участники госпрограммы по добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом.

Граждане могут выбрать участок в режиме онлайн через портал гектарварктике.рф, интегрированный с федеральной информационной системой "НаДальнийВосток.РФ". Подать можно как индивидуальную, так и коллективную заявку - до десяти человек.

Программа "Арктический гектар" реализуется по аналогии с "Дальневосточным гектаром", обе являются социальными инициативами правительства РФ. Они позволят более активно вовлекать землю в хозяйственный оборот, развивать на ней фермерские хозяйства, туристические, этнографические и другие проекты.

Арктика Арктический гектар Дальневосточный гектар

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