Кремль заявил, что не имеет отношения к утечке в прессу ответов США и НАТО

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Москва не имеет отношения к публикации ответов США и НАТО на российские предложения по гарантиям безопасности, материал в Кремле не комментируют, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы ничего не обнародовали. Я не хочу это комментировать", - сказал Песков на просьбу журналистов дать оценку публикации в испанской газете El Pais.

При этом он добавил, что в Кремле данный материал видели.

В среду испанская газета El Pais опубликовала документ, в котором содержится ответ Соединенных Штатов и Североатлантического альянса на предложения России по безопасности, он озаглавлен как "Документы, предоставленные НАТО и США в ответ на соглашение, предложенное РФ 17 декабря 2021 года". Ответ НАТО содержит четыре страницы текста, ответ США - пять страниц.

США и НАТО направили России ответы на ее предложения по гарантиям безопасности в конце января. При этом сообщалось, что США попросили Россию не раскрывать письменные ответы на инициативы РФ по безопасности.