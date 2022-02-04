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Советник премьера Британии по вопросам женщин уволилась после скандала с вечеринками

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Еще одна высокопоставленная чиновница из ближайшего окружения британского премьер-министра Бориса Джонсона ушла в отставку, став пятой сотрудницей, покинувшей Даунинг-стрит за последние 24 часа, сообщает в пятницу Sky News.

Еще одной сотрудницей, ушедшей в отставку после скандала с вечеринками на Даунинг-стрит, стала специальный советник премьер-министра по вопросам женщин и равенства, экстремизма и департамента цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта Елена Нарозански.

Таким образом, уже пять помощников премьера отказались от занимаемых должностей. Помимо Нарозански, в отставку подали директор по коммуникациям на Даунинг-стрит Джек Дойл, руководитель аппарата премьера Дэн Розенфелд, секретарь Мартин Рейнольдс и советник Джонсона по политическим вопросам Мунира Мирза.

Ранее Джонсон после публикации доклада старшей сотрудницы аппарата британского правительства Сью Грей о скандальных вечеринках на Даунинг-стрит принес извинения.

Предполагается, что в 2020-2021 годах на Даунинг-стрит прошло несколько вечеринок в период, когда Лондон находился в состоянии строгого локдауна. В частности, 16 апреля 2021 года британские госслужащие собрались на двух отдельных мероприятиях, посвященных завершению работы в администрации бывшего директора по коммуникациям премьера Джеймса Слэка и одного из личных фотографов Джонсона.

Кроме того, СМИ стало известно, что в мае 2020 года, несмотря на локдаун, в правительственной резиденции была организована еще одна вечеринка. Премьер попросил прощения в парламенте за участие в ней, заявив, что не разобрался в ситуации и поначалу полагал, что это "рабочее мероприятие".

История с вечеринками вызвала большой резонанс в Великобритании, она поставила под сомнение политическое будущее Джонсона.

Борис Джонсон Великобритания Коронавирус

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