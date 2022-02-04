Еще три помощника британского премьера ушли в отставку

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Еще трое высокопоставленных чиновников из ближайшего окружения британского премьер-министра Бориса Джонсона решили уйти в отставку, сообщает в пятницу ВВС News.

Их решение последовало вскоре после того, как свой пост решила покинуть советник Джонсона по политическим вопросам Мунира Мирза.

Таким образом, уже четыре помощника премьера отказались от занимаемых должностей. Помимо Мирзы, речь также идет о директоре по коммуникациям на Даунинг-стрит Джеке Дойле, руководителе аппарата премьера Дэне Розенфелде и его личном секретаре Мартине Рейнольдсе.

ВВС отмечает, что отставка помощников премьера проходит на фоне растущего скептицизма относительно дальнейшего лидерства Джонсона в Консервативной партии, в частности из-за ситуации с проведением вечеринок в период локдауна.

Ранее Джонсон после публикации доклада старшей сотрудницы аппарата британского правительства Сью Грей о скандальных вечеринках на Даунинг-стрит принес извинения.

Предполагается, что в 2020-2021 годах на Даунинг-стрит прошло несколько вечеринок в период, когда в Лондоне действовал строгий локдаун. В частности, 16 апреля 2021 года британские госслужащие собрались на двух отдельных мероприятиях, посвященных завершению работы в администрации бывшего директора по коммуникациям премьера Джеймса Слэка и одного из личных фотографов Джонсона.

Кроме того, СМИ стало известно, что в мае 2020 года, несмотря на локдаун, в правительственной резиденции была организована еще одна вечеринка. Премьер попросил прощения в парламенте за участие в ней, заявив, что не разобрался в ситуации и поначалу полагал, что это "рабочее мероприятие".

История с вечеринками вызвала большой резонанс в Великобритании, она поставила под сомнение политическое будущее Джонсона.