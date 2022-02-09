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Франция, Германия и Польша призвали РФ к диалогу по безопасности в Европе

Франция, Германия и Польша призвали РФ к диалогу по безопасности в Европе
Фото: Hannibal Hanschke - Pool/Getty Images

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Франция, Германия и Польша - страны Веймарского треугольника - выступили с заявлением, в котором призывают Россию начать диалог по вопросам обеспечения безопасности на европейском континенте.

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В совместном документе по итогам переговоров в Берлине президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Польши Анджей Дуда призвали Россию "внести вклад в деэскалацию ситуации на украинской границе и начать содержательный диалог о безопасности на европейском континенте".

Они подчеркнули, что готовы "конструктивно участвовать в переговорах по вопросам безопасности, представляющим взаимный интерес, и ориентированных на результат".

В документе говорится: "Главы государств и правительств Веймарского треугольника подчеркнули свою приверженность совместным усилиям по укреплению европейской и трансатлантической архитектуры безопасности".

Стороны в очередной раз заявили о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины и "последствиях" для России в случае обострения ситуации, поддержали роль Нормандского формата в деле реализации Минских соглашений. Лидеры трех стран отметили, что НАТО должно "постоянно пересматривать свою стратегию обороны и сдерживания" с учетом изменений реальной ситуации и в рамках программы блока о "расширенном присутствии на переднем фланге".

 Франция Германия Польша Россия

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