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Лукашенко выразил уверенность, что "горячей" войны не будет

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказал убежденность в том, что никакой "горячей" войны не будет, сообщает пресс-служба президента.

"Все на слуху. Военные, военные, военные... Может, говорят, где-то переборщили с этими терминами военными. Ну а что нам, молчать? Чтобы потом, если вдруг что-то случится, народ нам скажет: а где ж вы были, почему нам не говорили? Поэтому я даже, анализируя свои шаги и поступки, часто думаю: может быть, мы излишне людям об этом говорим? А как не говорить, если вокруг такая ситуация складывается? Я просто убежден, что никакой горячей войны не будет", - заявил глава государства в четверг в Минске.

"Уж слишком мы привыкли к комфорту. А из зоны комфорта вылезти и начать воевать... Я думаю, Павел (Павел Муравейко, назначенный первым заместителем Госсекретаря Совбеза - ИФ), ты не хуже меня знаешь, что такое воевать. В окопах, наверное, посидел, пострелял, поползал на тактических занятиях и так далее", - отметил Лукашенко.

В четверг президент Белоруссии назначил Павла Муравейко первым заместителем госсекретаря Совета безопасности. Ранее он занимал пост заместителя начальника Генштаба Вооруженных сил Белоруссии - начальника главного оперативного управления.

10 февраля на фоне кризиса в отношениях России и НАТО в Белоруссии начались белорусско-российские учения "Союзная решимость".

Россия и Белоруссия проводят проверку сил реагирования Союзного государства. На первом этапе - по 9 февраля - прошла передислокация и создание группировок войск. На втором этапе - с 10 по 20 февраля - проводится совместное учение "Союзная решимость-2022".

В учениях принимают участие части Вооруженных сил Белоруссии, а также Восточного военного округа, Воздушно-космических сил (ВКС) и Воздушно-десантных войск (ВДВ) России. В Белоруссию из России, в частности, передислоцированы истребители Су-35, системы ПВО большой дальности С-400 "Триумф", комплексы ПВО малой дальности "Панцирь-С".

В Белоруссии в учениях задействованы четыре полигона ("Обуз-Лесновский", "Осиповичский", "Брестский", "Гожский"), ряд участков местности, а также четыре аэродрома (в Барановичах, Лунинце, Лиде и Мачулищах).

В белорусском Генштабе ранее заявили, что по окончании учений российские военные покинут Белоруссию.

Александр Лукашенко Белоруссия

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