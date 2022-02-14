Премьер Грузии объяснил отмену COVID-паспортов мировой тенденцией

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - COVID-паспорта в Грузии были отменены в связи с потерей их эффективности на фоне распространения штамма "омикрон" и с учетом мировых тенденций, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

"Мы исходили из последних тенденций в других странах, в которых также их отменили", - сказал Гарибашвили в ответ на критику оппозиции в связи с решением правительства аннулировать COVID-паспорта.

Он отметил, что "COVID-паспорта потеряли первоначальное назначение в связи с распространением нового штамма коронавируса "омикрон".

"Хочу сказать на своем примере: в прошлом году я переболел другим штаммом коронавируса, после чего дважды вакцинировался, но совсем недавно переболел "омикроном". Хочу отметить, что переболел в очень легкой форме", - сказал премьер.

Он заявил, что Минздрав контролирует ситуацию с коронавирусом. "На сегодняшний день мы располагаем восемью тысячами больничных коек для тяжелых больных, из которых две тысячи свободны. Хочу успокоить население, Минздрав полностью контролирует ситуацию, несмотря на рост числа заражений в последние недели. Думаем, что положение стабилизируется в конце марта", - заявил Гарибашвили.

При этом он заявил о необходимости вакцинирования, особенно граждан старше 50 лет, которым государство платит за то, что они прививаются. Граждане старше 50 лет после второй вакцины получают по 200 лари, около $68, а после третьей, бустерной вакцины еще 100 лари.

"Сегодня во всем мире не думают о введении каких-либо ограничений в связи с распространением коронавирусной инфекции. Мы должны контролировать ситуацию, а с другой стороны развивать экономику. Мы должны научиться спокойно сожительствовать с коронавирусной инфекцией", - сказал Гарибашвили.

По данным Минздрава, за минувшие сутки в Грузии выявлено 4 028 случаев заражения COVID-19, скончался 21 пациент. Всего с начала пандемии в Грузии заразились коронавирусной инфекцией 1 458 093 человека, скончались за это период 15 557 человек.

"Зеленые" паспорта были введены в Грузии с 1 декабря прошлого года. С помощью этих документов граждане старше 18 лет могли, в частности, посещать заведения общественного питания, культурные и спортивные мероприятия, фитнес клубы, гостиницы, горные курорты.

1 февраля в Грузии по решению Координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-паспорта были отменены из-за неэффективности.

"В новых условиях массового распространения штамма коронавируса "омикрон" "зеленые" паспорта потеряли свое первоначальное назначение. Новый штамм заражает как вакцинированных, так и переболевших, поэтому и было принято это решение", - сказала тогда на брифинге заместитель министра здравоохранения Грузии Тамара Габуния. Она отметила, что одной из причин введения "зеленых" паспортов заключалась в поощрении граждан к вакцинации, но "эта мера не смогла стимулировать рост числа" привитых. По данным Минздрава, в Грузии вакцинированы 42% граждан.