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Зеленский заявил, что Германия проявляет солидарность с Украиной

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Украина и Германия едины в позиции небезопасности эскалации на украинско-российской границе для Европы и мира, несмотря на разные взгляды на определенные проблемы, заявил президент Владимир Зеленский.

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"Да, у Украины и Германии могут быть разные взгляды на определенные проблемы, но мы четко сходимся в том, что эскалация (...) составляет беспрецедентный и опасный вызов для Европы и мира. В который раз убедился в этом, проведя сегодня содержательный диалог с федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем", - написал Зеленский на своей странице в фейсбуке.

Глава государства отметил, что визит Шольца в Киев перед посещением Москвы является проявлением солидарности с Украиной. Он подчеркнул важность совместного видения с главой немецкого правительства мирного подхода. Зеленский добавил, что Украина и Германия продолжат укреплять партнерство обеих стран на разных уровнях.

"Благодарен Германии за готовность развивать возобновляемые источники энергии в Украине, а также инвестировать в другие отрасли", - подчеркнул президент.

Также Зеленский отметил, что для углубления сотрудничества планируется уже в 2022 году организовать пятый украинско-немецкий экономический форум. Он подчеркнул, что поддержка Германии очень важна для Украины и поблагодарил ФРГ за немедленное выделение Украине 150 млн евро.

Украина Германия Владимир Зеленский Олаф Шольц

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