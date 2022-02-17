Лукашенко заявил о готовности признать ДНР и ЛНР вместе с Россией

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности признать самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики при определенных обстоятельствах и вместе с Россией.

"Мы договоримся с Путиным, как нам поступить, чтобы было лучше для России и для Беларуси. Но это будет совместное решение", - сказал Лукашенко во время посещения совместных белорусско-российского учения "Союзная решимость - 2022" на полигоне Осиповичский. Слова президента приводит госагентство БелТА.

Лукашенко акцентировал внимание на том, что Белоруссия и Россия будут совместно обсуждать необходимость признания ДНР и ЛНР.

Он также выразил уверенность, что конфликт на Донбассе мог бы быть остановлен при желании руководства Украины.

Президент Белоруссии обратил внимание на то, что сам был вовлечен в конфликт, поэтому считает свое мнение ответственным.

"Что мы можем сделать? Есть президент Путин, есть президент Зеленский. Все, что они захотят, мы сделаем. Цель одна - мир на Донбассе, чтобы больше не гибли люди и люди не боялись смотреть в небо. Мы готовы сделать все. От этого никуда не деться", - заявил Лукашенко.

Госдума на заседании во вторник приняла постановление о немедленном направлении президенту РФ обращения о необходимости признания ДНР и ЛНР.

Соответствующее решение было принято путем проведения рейтингового голосования. Документ, внесенный депутатами от фракции "Единая Россия" Виктором Водолацким и Артемом Туровым, предусматривающий сначала консультации с МИД РФ, рассматривался наряду с проектом постановления от фракции КПРФ, который предусматривает немедленное обращение Госдумы к президенту РФ с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР.

Проект коммунистов набрал большее число голосов - 351, а инициатива фракции парламентского большинства - 310.