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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:10Заразились
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В мире выявили 417,7 млн случаев заражения COVID-19

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро четверга достигло 417 722 064, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 умерли 5 850 127 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.

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Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлено 78 172 926 инфицированных COVID-19, число летальных исходов составило 928 519.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 42 749 279, а число умерших от последствий заражения вирусом - 510 360.

На третьем месте по количеству выявленных случаев COVID-19 находится Бразилия, где заразились 27 819 996 человек, из них скончались 641 096.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро четверга 753,0. В США на 1 млн жителей скончался 2 851 человек, в Индии - 364, в Бразилии - 2 981.

Хроника коронавируса. Февраль.

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В Гонконге из-за резкого роста случаев заражения COVID-19 пациентов стали размещать на улице за пределами больницы
Хроника 09 января 2020 года – 17 февраля 2022 годаПандемия коронавируса
коронавирус университет Джонса Хопкинса

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