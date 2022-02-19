Джонсон призвал Запад к солидарности для урегулирования украинского кризиса

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Для того, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию ситуации вокруг Украины, Запад должен продемонстрировать полнейшую солидарность, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

"Все еще есть шанс избежать ненужного кровопролития, но для этого потребуется мощнейшее проявление западной солидарности, превосходящее все, что мы видели в новейшей истории", - говорится в заявлении Джонсона, распространенном его офисом перед отъездом премьера в Мюнхен для участия в конференции по безопасности.

Он отметил, что "дипломатия все еще может одержать верх", но западные союзники "должны говорить в один голос", повторив, что России "придется заплатить высокую цену за любое дальнейшее вторжение на Украину".

Офис Джонсона сообщил, что премьер завит об этом в своем выступлении на конференции. Он также встретится с несколькими европейскими партнерами, чтобы обсудить меры реагирования на украинский кризис.

На этой неделе все стороны вооруженного конфликта в Донбассе сообщили об обострении ситуации на линии разграничения. Значительно увеличилось число обстрелов. Есть пострадавшие.

В пятницу главы непризнанных ДНР и ЛНР по согласованию с российской стороной начали массовую эвакуацию мирных жителей на территорию России.